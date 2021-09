Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Osimhen è bellissimo, un uragano! Sentivo questo fa piede e piede, invece segna in tutti i modi. Ho visto benissimo anche Juan Jesus, bravo Spalletti a fidarsi di lui per quella parte di gara. Osimhen oggi è più forte di Ronaldo!".