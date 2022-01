Calcio Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Osimhen vince le partite da solo, è fortissimo. E' un fenomeno e per me è più forte di Vlahovic. Non avrò la controprova, ma se ci fosse stato con Empoli e Spezia il Napoli avrebbe vinto"