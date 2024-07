Calciomercato Napoli - Valter De Maggio ha parlato a Radio Goal. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Kiss Kiss Napoli:

"Osimhen è nella lista dei pre-convocati per Dimaro. Se non cambia nulla, in Trentino ci sarà anche lui. L'ex Lille sogna l'approdo in Premier League, ma al momento non c'è nulla di concreto".