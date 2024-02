De Maggio: "Non so se quella di De Laurentiis su Zielinski sia una ripicca, ma escono tutti sconfitti"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia un fenomeno, solo i fenomeni fanno un gol come quello di ieri. La classifica? Il Napoli ha tutto per provare ad arrivare al quarto posto, è a quattro punti con una gara da recuperare e io forse aspetterei i match di Napoli e Atalanta: potrebbe cambiare ancora la classifica. Mi fido di Mazzarri, quando dice che hanno tutto per arrivare quarti. Nello spogliatoio del Napoli c’è una atmosfera diversa nonostante ci sia ancora qualche giocatore scontento. Non so se quella di De Laurentiis su Zielinski sia una ripicca, ma escono tutti sconfitti: perderlo a zero è un errore, non usarlo in Champions è un errore. È una questione di gestione, basta accettare che ci sia qualcuno che dissenta”