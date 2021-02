De Maggio non ci sta: "Con Gattuso non capisco più nulla: che senso ha la difesa a tre? Deve ascoltare le critiche!"

Ultime notizie calcio Napoli – Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Va bene tutto, ma io ormai con Gattuso non ci capisco più nulla. Che senso ha puntare sulla difesa a tre nella giornata di ieri? Hai fatto un piacere al Granada allontanando Koulibaly dall’area di rigore. In questa città migliorano tutti gli allenatori che ascoltano le voci anche degli altri, e degli esempi sono Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Walter Mazzarri, Maurizio Sarri. Da Napoli vai via provato ma anche migliorato se sai ascoltare, hanno problemi solo quelli che non ascoltano le critiche e vanno avanti per la loro strada”.