De Maggio: "Nessuno del Napoli sapeva assenza Spalletti in conferenza: non ha avvisato l'ufficio comunicazione"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Nessuno del Napoli sapeva niente. Mi dicono che Spalletti non abbia detto nulla a Lombardo e Baldari sulla presenza dello staff e non sua in conferenza stampa. Il mister non ha avvisto per tempo l'ufficio comunicazione. Non è corretto nei confronti di tutti. Noi abbiamo promozionato una conferenza di Spalletti che non c'è. Questo discorso vale per noi ma per tutta la stampa. Io ho il messaggio whatsapp di Baldari in cui mi annunciava conferenza del mister"