De Maggio: "Napoli, prendi Balotelli! Sarri? Alcuni giornalisti dicevano che puzzasse, poi appena va alla Juve..."

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, ha parlato il direttore Valter De Maggio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Sapevo che il Napoli prendeva Castagne, ma sembrerebbe che l'Atalanta abbia deciso di non venderlo. Poi c'è l'ipotesi Veretout. L'attaccante dev'essere quello perfetto per Ancelotti e credo che quello perfetto sia Lozano. Su mandato di Aurelio De Laurentiis, Giuntoli, a gennaio, ha presentato un'offerta al PSV per Lozano, ma gli olandesi non l'hanno voluto cedere. Gli olandesi son furbi, volevano aumentare il costo. Ho ribadito a Giuntoli che se dovesse prendere Lozano gli farei la standing ovation. Ci sono otto club europei su Lozano. Se fossi in De Laurentiis farei un azzardo e prenderei Balotelli. Ancelotti è un pater familia, per cui porterei Balotelli a Napoli, in fondo potrebbe maturare e stare vicino a sua figlia. Sarri? Mi dicono che la Juve sta aspettando Guardiola o Pochettino. Adesso, a Napoli, nessuno vuole più vedere Sarri perchè forse andrà alla Juve. Però non bisogna cambiare idea sul tecnico. Qualcuno tra i colleghi e gli opinionisti che, fino a ieri, aveva massacrato Sarri perchè rozzo, cafone, con la sigaretta in bocca e che puzzava. Poi appena si è detto che forse andrà alla Juve, Sarri è diventato un santo, un vincente, il loro amico ed un allenatore bravo. Ma la coerenza dov'è? Ma vi vendete tutto il corpo? Sarri è un grande con la tuta e lo sarà anche in giacca in cravatta. Avete mortificato Sarri negli anni, ora pare sia cambiato il vento perchè forse andrà alla Juventus".