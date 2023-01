De Maggio: "Napoli? Non c’è bisogno di fare drammi o alimentare preoccupazioni"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha finalizzato poco e anche Spalletti ha confermato la poca lucidità di alcuni azzurri, il possesso palla è stato sterile ma non c’è bisogno di fare drammi bensì di metabolizzare in fretta questa sconfitta senza alimentare preoccupazioni: è una sconfitta che ci sta, il Napoli è saldamente in testa. Le cause potrebbero essere ricercate magari in una preparazione con i carichi di lavoro ben definiti. Non c’è nulla di male nel dire che l’Inter ha fatto una signora partita, mentre il Napoli è stato sottotono. Non sono negativo, metterei la firma per far sì che nelle prossime 15 partite il Napoli possa fare 41 punti. Diciamolo, ci sta che l’Inter vinca un match come ieri sera”