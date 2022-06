Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Ecco le parole di De Maggio:

"Capitolo trattativa rinnovo Fabian Ruiz. La società sarà intransigente con il centrocampista spagnolo. Se non dovesse arrivare un accordo per prolungare il contratto, finirà in tribuna. Ci sarebbe un nuovo caso Milik. Koulibaly resta a Napoli"