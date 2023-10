De Maggio: "Napoli in confusione, la società deve valutare se Garcia è l'allenatore giusto"

Il collega Valter De Maggio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di Pressing:

"Bisogna fare i complimenti alla Fiorentina. Il Napoli è in confusione perchè ci ho capito poco nei cambi. Le sostituzioni hanno stravolto il Napoli e bisogna capire che come uscirne. La società deve valutare seriamente se la scelta di Garcia è giusta oppure o no. I comportamenti dei calciatori sono sbagliati ma forse bisogna leggere un malumore lampante. Se anche i procuratori criticano, io ci leggo dei malumori e la preoccupazione è legittima. Escludi decisioni clamorose nei prossimi giorni ma credo che in società quache riflessione la faranno. L'umore della piazza è totalmente contro Garcia e c'è un malcontento diffuso che non può essere valutatola ".