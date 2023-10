De Maggio: "Napoli, contro il Milan vietato perdere. Ecco perché"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Valter De Maggio e direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione "Radio Goal":

"Sia Pioli che Garcia domani si giocano tanto, ma quello più in difficoltà dal punto di vista psicologico è il tecnico del Milan. Domani mi aspetto per questo un atteggiamento prudente da entrambe le parti. Non rischierà Pioli, che non concederà spazio a Kvara, Raspadori e Politano. Non rischierà Garcia, che dopo le occasioni concesse agli avversari nelle ultime gare sa benissimo che una ripartenza di Leao o Theo può essere letale. Mi aspetto, quindi, una gara un po’ chiusa che può essere decisa da episodi. Se Pioli concede gli spazi che ha concesso a Juve e Psg prende 5 gol dal Napoli, visto il potenziale offensivo che ha a disposizione la squadra di Garcia.

Il Napoli ha perso tutti i big match al Maradona quest’anno. Sconfitto da Lazio, Real Madrid e Fiorentina, non si può permettere il lusso di perdere anche col Milan. Si aprirebbero discussioni molto più profonde rispetto quelle del singolo ko con la Fiorentina, si dovrebbero rivedere molte più cose. Ma anche il Milan non si può permettere di perdere, avendo perso con Inter, Juve e Psg e pareggiato senza fare gol con Newcastle e Borussia Dortmund. Perdendo a Napoli anche per il Milan si aprirebbe un processo, dopo un mercato al top i risultati non sarebbero all’altezza”.