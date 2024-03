De Maggio: "Napoli-Atalanta? Calzona prima del 27 marzo non arriverà, quindi farà un allenamento il 28 e giocherà il 29"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il manifesto di questa settimana? In molti mi hanno fatto notare gli infortuni di De Jong e Pedri, ma è vietato parlare di Barcellona. Poi venerdì sera dopo Napoli-Torino saremo tutti autorizzati. Calzona prima del 27 marzo non arriverà, quindi farà un allenamento il 28 e giocherà il 29. L’Atalanta il 3 ha la Coppa Italia, quindi non si poteva giocare a Pasquetta”