De Maggio: "Mi hanno colpito due cose dette da Mazzarri, qualche giocatore si è imborghesito"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Di chi sono le colpe del Napoli? Se si ritiene che tutto ciò che si è costruito è merito di una persona, Spalletti si fa da parte e si defila. Poi però aveva ragione lui, non è vero che il Napoli poteva fare altro, anzi è nono in classifica a venti punti dall’Inter. Mi hanno colpito due cose dette da Mazzarri: che Mazzocchi darà la sveglia a chi dorme, e chi non vuol resta può andare via. Posso pensare che ci sia chi è scontento perchè non è partito, perchè vuole il rinnovo, perchè non gli è stato rinnovato. Il rinnovo di Osimhen è un tecnicismo, Politano e Zielinski vengono portati per i vicarielli sul contratto, Zanoli aveva chiesto di andare a giocare. Qualche giocatore si è imborghesito dopo lo scudetto, si crede top player quando in realtà è un giocatore normale che Spalletti ha reso un campione"