De Maggio: "Mi dicono che lo scambio Icardi-Insigne non è un'idea campata in aria. Lorenzo sta valutando Milano"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore Valter De Maggio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Non ho conferme da alcuna fonte, non ho fonti autorevoli, ma mi arrivano, da tre parti diverse, tre info. Insigne all'Inter ed Icardi al Napoli non è un'idea campata in aria. Sembrerebbe che gli Insigne starebbero valutando Milano e quindi l'Inter. Avere uno come Icardi, di fianco a Milik con due come Callejon e Fabian che vengono dentro e sulle fasce Ghoulam e Castagne o Tripper, non sarebbe male. Icardi-Insigne, la differenza di costo non c'è. Io mi tengo Insigne tutta la vita, però Icardi è uno che fa 20 goal e se li fa anche Milik può arrivare anche lo scudetto. Se De Laurentiis avesse la possibilità economica di arrivare ad Icardi si può puntare decisamente allo scudetto. Wanda Nara? De Laurentiis metterebbe le cose in chiaro anche con lui, farebbe emblema del Napoli il calciatore, ma non vorrebbe essere rotto le uova nel paniere".