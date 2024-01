De Maggio: "Mertens? Sarebbe l'ideale con Hamsik per rappresentare il Napoli! In caso di Champions..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Dries Mertens? Il Napoli avrebbe bisogno di una figura come la sua, sarebbe il profilo ideale con Marek Hamsik per rappresentare il Napoli. Se si dovesse andare in Champions League, ipotizziamo: per l’Inter c’è Zanetti, per la Juventus per Giuntoli, per il Milan c’è Ibrahimovic e per il Napoli ci sarebbero Mertens o Hamsik. Mi piacerebbe una figura di grande profilo, peraltro Mertens non ha mai disdetto l’affitto della casa a Posillipo”