Napoli Calcio - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Napoli sapeva che Mertens si era fatto male, quando è tornato è stato mandato in campo ma si vedeva che correva in modo anormale. Non a caso, caviglia gonfia ed è ancora in Belgio. A certi livelli certe ingenuità non sono consentite, ne ho parlato con Pippo Inzaghi che mi diceva di non rischiarli nemmeno quando sono pronti. È una situazione folle”