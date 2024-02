Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mercato Napoli? Alla fine il difensore centrale non è arrivato, quindi va capito se il voto alle operazioni è sufficiente oppure no. Il Napoli non sa ancora se farà la Champions League e non sa chi sarà l’allenatore, sul valore di Traoré c’è poco da dire così come su Dendoncker. Mentre Ngonge per me è un grande acquisto”