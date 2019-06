De Maggio: "Manolas ha lo stesso agente di Lozano e Fares, loro i prossimi colpi del Napoli? In tal caso pista James raffreddata"

Valter De Maggio, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Radio Goal”, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Mi sento di fare un ragionamento: se è vera questa voce di Manolas, dico che, come lui, anche Lozano e Fares fanno parte della scuderia di Mino Raiola. Chissà, dunque, che non possano arrivare questi tre colpi, anche tenendo in considerazione che Raiola è anche l’agente di Insigne. Non ho nessuna notizia, ma potrebbe raffreddarsi per questo motivo la pista James”.