De Maggio: "Maglia Napoli? Ho notato un dettaglio che mi era sfuggito"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Non so se saranno realmente quelle uscite sui social le magliette del Napoli che verranno presentate lunedì, ma se lo fossero mi piacerebbero molto e sarebbero a dir poco bellissime. Mercoledì a Castel Volturno ci sarà il raduno e venerdì la partenza per Dimaro Folgarida. Per quanto riguarda le maglie, noto sulla maglia lo sponsor eBay e non quello Amazon: mi era sfuggito questo dettaglio. Ed il main sponsor diventerebbe MSC Crociere”