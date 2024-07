Calciomercato Napoli - Valter De Maggio ha parlato a Radio Goal. Di seguito un estratto diffuso tramite comunicato da Kiss Kiss Napoli:

"A me risulta che Romelu Lukaku si sia promesso ad Antonio Conte. I due hanno voglia di lavorare insieme e hanno ribadito la loro stima reciproca. Ma tutto dipende da Osimhen. Il belga arriverebbe solo qualora il nigeriano andasse via, ma al momento non ci sono offerte concrete".