De Maggio: "La moglie di Conte si è innamorata di Napoli, si è fatta un'idea sulla vivibilità della città"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte ed il Napoli? Da mesi se ne parla, la sua signora è venuta spesso in città per stare con una sua carissima amica, la moglie di Gianpiero Ventrone: girando tra le vie dello shopping, Posillipo, Vomero, via Petrarca, si è fatta una idea. La scelta di fare l’operazione Napoli è condivisa per la vivibilità della città, si è innamorata”