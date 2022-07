De Maggio: "L'offerta del Napoli per Dybala era più alta, ha scelto Roma per il progetto. Non è un caso se loro hanno già 40mila abbonati"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io sono il primo ad essere deluso e capisco i tifosi. Il sogno Dybala andava perseguito, poi se il giocatore preferisce la Roma e il loro progetto che non è nemmeno in Champions League bisogna farsi delle domande. Pare che addirittura il Napoli abbia offerto più di Dybala. Mourinho ha portato entusiasmo e il progetto è lanciato. Non è un caso se a Roma hanno già fatto 40mila abbonamenti e a Napoli ancora non sanno quando lanciarla".