Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Un uccellino mi ha rivelato una ipotesi di mercato a dir poco clamorosa, non so se crederci o meno ma mi è stata confermata da Milano. Con Conte all'Inter, Sarri alla Juventus, si parla di José Mourinho sulla panchina del Milan in vista della prossima stagione, sarebbe del tutto clamoroso".