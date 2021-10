De Maggio: "Insigne ha tutta la voglia di restare a Napoli, la società dovrà fare il suo per trattenerlo! Qui c'è una storia diversa dalle altre"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Insigne ha tutta la volontà di restare a Napoli, la società però dovrà fare il suo per tenerlo. Perché Insigne è napoletano e ha il cuore azzurro, è una storia diversa da Kessie, Calhanoglu e tutti gli altri giocatori che si spostano a parametro zero. Il suo agente ha tutto il diritto di trattare per Lorenzo con altri club e magari firmare un pre accordo dal 1 febbraio. Siamo però ad ottobre e la strada è ancora lunga. Magari un passo lo fa la società e un altro Lorenzo".

