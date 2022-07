De Maggio: "Indicazione di ADL a Giuntoli: vuole molti sudamericani in squadra. Dybala? Ho un'ultima ora"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"C'è una indicazione precisa di Aurelio De Laurentiis a Giuntoli. Il presidente vuole quanti più sudamericani possibili, non a caso si parla di Senesi, Nandez e Simeone. Dybala? Mi è arrivato un aggiornamento in tempo reale: il Napoli lo sta trattando ed è in corsa"