De Maggio: "Il Torino ha fatto il prezzo per cedere Schuurs"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mi risulta che l’Atalanta voglia trattenerlo a fronte di una richiesta di cinquanta milioni di euro per cederlo. Il Torino è vicinissimo a Rodrigo Becao dell’Udinese: Kevin Danso e David Hancko non sono in cima alle preferenze per il sostituto di Kim mentre Kilman, Schuurs e Scalvini sono tra i preferiti. Il Torino però chiede 40 milioni di euro per cedere l’olandese, una cifra alta con tutto il rispetto”