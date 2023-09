Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Braga-Napoli? Nei minuti finali ho visto una squadra in affanno, che ha concesso occasioni come quella di Pizzi: non mi sembra di rivedere la tranquillità con cui il Napoli giocava lo scorso anno, a prescindere da Kim. Il Napoli ha vinto, ma non mi è piaciuto e sono molto perplesso: tempo a Garcia, dovrà dare lui le risposte”