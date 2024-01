Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Voglio ribadirlo, con Lindstrom il Napoli ha acquistato un fuoriclasse e deve trovare il modo per utilizzarlo: mi auguro non commenta l’errore di perderlo, è stato un colpo straordinario. Ricordatevele queste parole, il Napoli ha un tesoro in casa che si chiama Jesper Lindstrom”