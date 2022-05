Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il contratto di Spalletti non è un problema per l'eventuale separazione con il Napoli. De Laurentiis e Spalletti andranno avanti insieme soltanto con l'intenzione di continuare insieme da parte di tutti, in caso contrario ci sarà separazione senza problemi".