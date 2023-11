De Maggio: "Ho scambiato qualche messaggio con Mazzarri, è carico a pallettoni! Sabato incarterà Gasperini"

Ultime notizie Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi:

"Leggo di un interesse del Chelsea per Kvaratskhelia, ma se un giorno Kvaratskhelia dovesse andar via dal Napoli mi piacerebbe vederlo al Real Madrid. Ho scambiato qualche messaggio con Mazzarri ultimamente ed è carico a pallettoni il mister. Già vedo che i volti dei calciatori sono diversi. Non ho timore sul lavoro che farà Mazzarri, credo che il compito più arduo ce l'abbia Pondrelli. Rudi Garcia scelse Paolo Rongoni che a Roma combinò qualche pasticcio. Ora s'è fatto male Mario Rui, s'è fatto male Meret, s'è fatto male Osimhen, s'è fatto male Lindstrom. Poi la squadra corre poco e male. Vedrete che sabato Mazzarri farà scacco matto a Gasperini, se lo incarterà "