Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Juan Jesus ora che entra in forma Spalletti non lo toglie più da terzino sinistro. Sono rimasto male per il mancato arrivo di Emerson Palmieri, ma vedo il mercato del Napoli fatto con 400mila euro con Juan Jesus e Anguissa. Questo è un grande mercato quello del Napoli, ha tutto".