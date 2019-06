De Maggio: "Gaetano piace tanto all'Empoli. Palmiero e Tutino verso il Lecce. Napoli, piace molto Fares. Veretout, Milan in vantaggio"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Arriverà un terzino sinistro ed un grande attaccante. Castagne resterà all’Atalanta per fare la Champions. Il nome nuovo è quello di Fares della SPAL. Veretout, gli ultimi rumors di giornata dicono che può andare al Milan insieme a Mario Rui. James Rodriguez, la sua volontà è quella di lavorare con Ancelotti di nuovo e di venire a Napoli. Ora tocca a De Laurentiis col Real, a Giuntoli col suo agente. Sui social sono stato attaccato per il fatto di aver paragonato Lorenzo Insigne ai vari Roberto Baggio, Totti e Del Piero. Per ora ritengo che il vero ed unico fuoriclasse del calcio italiano sia proprio Insigne. Difesa? Mi piacerebbe tantissimo Manolas. Dopo Koulibaly, ed insieme a Skriniar, è tra i migliori difensori della Serie A. Tempo fa dissi che Giuntoli voleva Traorè al Napoli e fui deriso. Poi si trovò l’accordo per la Fiorentina che saltò. Se ora lo prende la Juve è buono, se l’avesse preso il Napoli sarebbe stato una pi**a! Gaetano? Occhio all’Empoli in B. Palmiero e Tutino piacciono molto a Liverani ed al Lecce”.