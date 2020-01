De Maggio: "Gaetano o farà il trequartista o la mezz'ala a Cremona. Imminente il rinnovo di Milik, oggi l'ho visto diverso"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a Radio Goal, da inviato a Castel Volturno. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ho visto Gaetano, è sorridente, è carico per la sua nuova avventura con la Cremonese. Potrà giocare o come trequartista alle spalle delle due punte oppure giocherà come mezz'ala. Ho intervistato Milik da poche ore, ho visto un Milik diverso. Conoscendo un po' il ragazzo e conoscendo la stima che Gattuso ha per lui, credo che Milik si senta totalmente coinvolto nel progetto. Sarà imminente il suo rinnovo, ora è sereno e può esplodere definitivamente. E' un attaccante pazzesco, è stato sfortunato".