Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Quando viene esonerato un tecnico è una sconfitta per tutti: De Laurentiis, Giuntoli, calciatori e tutto lo staff. Forse, non lo sapremo mai, si è persa una grande occasione. Sono amareggiato ed incredulo. E' stato un onore per noi avere un privilegio avere uno come Ancelotti. Da lui abbiamo imparato molto, ma dovevamo imparare qualcosa in più come la mentalità di vincere. A Gattuso do il benvenuto"