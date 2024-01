De Maggio: "De Laurentiis ha fatto mea culpa ma errare è umano e perseverare è diabolico, ha tempo per rimediare"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal della domenica, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Fa effetto ascoltare la radiocronaca di Udinese-Napoli, sembra passato tantissimo tempo: del 2023 dobbiamo portarci la gioia di un anno che ha regalato il terzo scudetto alla città, che mancava da 33 anni.

Ho buttato giù delle date che fotografano l’anno: calcisticamente è iniziato con il ko di Inter-Napoli il 4 gennaio, ma era un Napoli tosto che vinceva. Poi il 4 maggio, Udinese-Napoli: la città aveva solo bisogno che si concretizzasse il terzo scudetto. Il 4 giugno, la festa di una intera città e di un intero popolo per Napoli-Sampdoria. Infine il 29 dicembre 2023, il pareggio con il Monza: Garcia non si è rivelato all’altezza, il cambio tecnico, l’addio di Spalletti e Giuntoli, di Kim ed altri.

Dopo sei mesi il Napoli non è più quello di Udine, De Laurentiis ha fatto mea culpa ma errare è umano e perseverare è diabolico: se sono stati fatti errori di cui si è assunto responsabilità, c’è tempo per rimediare e per programmare in tempo i giusti investimenti. Il gruppo azzurro sei mesi fa vinceva lo scudetto, la stagione non è nata benissimo ma ci sono i margini per rimetterla in piedi”