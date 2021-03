De Maggio: "De Laurentiis a lavoro non solo per il nuovo allenatore, ma anche per il direttore sportivo"

Napoli - Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto della situazione a Radio Goal di oggi:

"I rossoneri saranno impegnati questa sera contro il Manchester United, i partenopei avranno invece la possibilità di allenarsi a Castel Volturno. Sarà la settimana verità per il Napoli perché gli azzurri se la vedranno anche con Juventus e Roma. Gennaro Gattuso proverà a recuperare Lozano, ma Gennaro Gattuso ha una idea: quella di mandare in campo Osimhen. Aurelio De Laurentiis è silente, non parla, ma è un silenzio che fa rumore: sta valutando una serie di ipotesi per la panchina e anche la possibilità di prendere un nuovo Direttore Sportivo. Il patron del sodalizio campano aspetterà di vedere cosa accadrà nel finale di stagione per prendere le sue decisioni".