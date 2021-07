De Maggio critico: "Serve competenza! Se vendi Jorginho e prendi Lobotka in Champions non ci vai"

Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Giusto il ridimensionamento, ma bisogna essere competenti nel fare certe cose. Il modello Atalanta è lampante, il Napoli deve non cedere troppo e fare degli investimenti mirati. Se cedi Jorginho e compri Lobotka in Champions non ci vai! Nonostante Insigne, Mertens, Koulibaly ecc, serve la competenza come accade l’Atalanta".