De Maggio: "Conte ha bloccato Manna per le richieste arrivate su questi giocatori del Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Conte ha bloccato Manna per le richieste arrivate per Natan e gli altri giocatori che rientreranno dai prestiti, li valuterà a Dimaro e a Castel di Sangro e soltanto lì deciderà il loro futuro. Ieri sera ho capito che Conte vorrà valutare in ritiro Natan, Lindstrom e Cajuste. E non escludo che Natan con Conte possa crescere molto, se ci si lavora su allora il Natan dello scorso anno non lo vedremo più”