De Maggio conferma: "Poker di acquisti del Napoli, Ostigard è già all'Hotel di Dimaro"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io ha parlato di un poker di acquisti da parte del Napoli e confermo. Kim sarebbe molto vicino e, nelle intenzioni della società, andrebbe a sostituire il partente Kalidou Koulibaly. Ostigard è già al Rosatti in Trentino e a breve sarà del Napoli. Arriverà poi uno tra Kepa e Navas (su quest'ultimo, tuttavia, ci sono delle difficoltà. Mi sembra un affare piuttosto complicato). Il Napoli ha intenzione inoltre di stringere per Gerard Deulofeu. Infine, ma solo se Andrea Petagna andasse via, arriverebbe Giovanni Simeone. Giuntoli per ora ha bloccato la cessione di Petagna, ma l'attaccante ha ricevuto una offerta monstre del Monza e vuole andare al club di Berlusconi".