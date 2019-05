Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Mario Rui piace molto a Mazzarri che l'avrebbe indicato a Cairo come primo rinforzo. Trippier e Lozano sono obiettivi sensibili. Gasperini resterà all'Atalanta così come Ilicic mentre il nome caldo è quello di Castagne. Per Hysaj molto dipende dal futuro di Sarri che piace a due squadre estere"