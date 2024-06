De Maggio: "Caso Kvara? Vi spiego cosa c'è davvero dietro"

Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'unica vicenda da monitorare è quella relativa alla clausola di Osimhen. Il Napoli opererà così: per ogni uscita corrisponderà un’entrata. Manna lavorerà ai rinnovi di Kvaratskhelia e Di Lorenzo. Vi tranquillizzo sul futuro dell'attaccante georgiano, dietro le schermaglie che provengono dall’agente e dal papà c'è un gioco affinché venga aumentato l’ingaggio in sede di contrattazione, per il prolungamento contrattuale".