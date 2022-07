De Maggio: "Campagna abbonamenti bloccata, il motivo è un colpo a sorpresa in arrivo? Grande malumore dei tifosi"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I tifosi del Napoli sono scontenti e c'è malumore per il mercato delle altre e per il Napoli che ha tutto bloccato, anzi in più possono andar via nello stesso anno Mertens, Insigne, Koulibaly e Ospina. C'è grande entusiasmo per le altre squadre che hanno già tantissimi abbonati. Il Napoli non ha nemmeno lanciato nulla, ma non farebbe nemmeno la metà degli abbonati di Roma, Inter, Milan e gli altri club. Il Napoli non ha ancora lanciato la campagna abbonamento, per quale motivo? Forse potrebbe esserci un colpo a sorpresa?"