Napoli - Valter De Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "C'è un interesse del Napoli per Luca Caldirola, difensore del benevento: potrebbe essere inserito in una possibile trattativa per Llorente. Todibo vuole giocare in Premier, in particolare da ANcelotti all'Everton. Per questo motivo, il Napoli ha alzato l'offerta per Gabriel del Lille"