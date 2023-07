De Maggio: "C'è un giocatore sul mercato che sarebbe tantissima roba per il Napoli"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il nome che sta venendo fuori per la difesa del Napoli è quello di Perr Schuurrs, difensore olandese del Torino. Le Normand della Real Sociedad mi piace moltissimo, sarebbe tanta roba per il Napoli. Maxime Lopez? Un po’ di amici e di persone vicine al Sassuolo me l’hanno confermato, poi al Napoli piaceva già ai tempi di Spalletti. Difensori? Leggendo i nomi di Kilman, di Schuurs e di Bella-Kotchap, e di Itakura, mi sento di dire che Danso e Hancko sono un po’ più lontani”