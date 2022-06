De Maggio: "Atletico Madrid su Fabian Ruiz, il Napoli ha chiesto De Paul! Felice se arrivasse Pjanic"

Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Io mi auguro l’arrivo di Pjanic come ne parla Mundo Deportivo. Va via Mertens ok, pure Insigne, ma Kvaratskhelia può essere un degno sostituto e poi ti ritrovi Pjanic al posto di Demme. Io sarei molto felice anche per l’esperienza del giocatore in vista della Champions. L’Atletico Madrid si è fatto avanti per Fabian Ruiz e il Napoli non chiude le porte, ma in cambio ha chiesto De Paul! E’ un giocatore che piace da anni".