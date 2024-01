De Maggio: "Arbitri? Sono preoccupato, mi dicono che la puntata de Le Iene scatenerà un terremoto"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mazzarri uomo d’esperienza, fa di necessità virtù e si schiera così per conquistare un punto all’Olimpico contro la Roma. Non sono d’accordo con chi mi chiama disonesto, capisco tutto ma non questo. Arbitri? Ho visto valutazioni assurde in Milan-Bologna, Thiago Motta espulso in modo arrogante. Io sono molto preoccupato. Domani mi dicono che la puntata de Le Iene scatenerà un terremoto nel mondo arbitrale”