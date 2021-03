Calciomercato Napoli - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Chiavelli, De Laurentiis e Giuntoli sono tutti e tre d’accordo per Simone Inzaghi. E' l'allenatore che unisce tutti per il prossimo progetto del Napoli. Soltanto Napoli e Juventus potrebbero prendere l'allenatore della Lazio".