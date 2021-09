Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Anguissa è un fenomeno, un giocatore pazzesco. Con la Juve ha fatto una partita clamorosa, è un pazzo. Con il Liecester però ho visto qualcosa in meno rispetto la prima partita”.