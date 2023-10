De Maggio: "Alcune scelte di Garcia mi hanno lasciato perplesso, è parso in totale confusione! Ieri c'era una squadra che non giocava a calcio"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli è caduto 1-3 in casa contro la Fiorentina, Italiano ha dato una lezione a Garcia: sono in atto delle riflessioni, il momento non è facile dopo aver visto una squadra che giocava a calcio contro una squadra che non giocava a calcio. Garcia è parso in totale confusione, per l’ennesima volta un calciatore del Napoli sostituito l’ha mandato a quel paese. Non va bene: sono atteggiamenti da condannare ma devono far riflettere. Ieri abbiamo visto una squadra che giocava a calcio e non era il Napoli, la scelta di Raspadori per Anguissa è stata sconfessata dallo stesso Garcia con Cajuste per Politano. Poi sono andato in confusione: Lindstrom, Simeone e Gaetano e tutto potevo immaginare ma che non uscissero Lobotka, Zielinski e Osimhen. Francamente sono scelte che mi hanno lasciato perplesso, e che hanno lasciato perplesso gli altri”