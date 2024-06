Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Romelu Lukaku al Napoli? Non l’ho mai visto così bene come nel biennio in cui è stato allenato da Antonio Conte all’Inter. A Napoli è Conte-mania comunque, mi risultano boom di prenotazioni per i ritiri di Dimaro Folgarida e Castel di Sangro: lo stesso allenatore è stimolato dall’entusiasmo dei tifosi”